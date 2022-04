Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rümmingen: versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter versuchte vermutlich am Samstagnachmittag, 02.04.2022, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Alte Ziegelei" einzubrechen. Die Bewohner stellten bei ihrer Rückkehr gegen 19.00 Uhr Aufbruchspuren an ihrer Hauseingangstür fest. Der Unbekannte gelangte nicht in das Haus. Vielleicht wurde er auch gestört. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang in Rümmingen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Das Kriminalkommissariat nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) oder per E-Mail: loerrach.kk.ab2@polizei.bwl.de entgegen.

