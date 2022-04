Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Autofahrerin kommt bei Nebel von der Straße ab und wird verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 01.04.2022, gegen 05:40 Uhr, ist eine Autofahrerin auf der K 6535 zwischen Wehr und Rüttehof bei dichtem Nebel von der Straße geraten. Ihr Auto stürzte eine Böschung hinunter und prallte gegen mehrere Felsbrocken. Die verletzte Fahrerin konnte sich selbstständig befreien und den Notruf wählen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden. Der Sachschaden dürfte bei rund 15000 Euro liegen.

