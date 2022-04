Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutach: Zwei Autos geraten in der gleichen Kurve ins Rutschen - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 02.04.2022, sind zwei Autos in der gleichen Kurve auf der L 171 zwischen Ewattingen und der Wutachmühle auf der schneeglatten Straße ins Rutschen geraten. Eine 28-jährige Frau und ein 38 Jahre alter Mann hatten dort gegen 08:30 Uhr kurz hintereinander die Kontrolle über ihre Autos verloren. Während die Frau in eine Leitplanke krachte, kollidierte der Mann mit dem entgegenkommenden Pkw einer 25 Jahren alten Frau. Der Mann und ein Mitfahrer verletzten sich und kamen in ein Krankenhaus. Insgesamt dürfte der Sachschaden an den Autos und der Leitplanke bei rund 10000 Euro liegen.

