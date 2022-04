Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Unfallflucht auf Parkplatz einer Gaststätte - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 03.04.2022, zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr, ist in Jestetten ein geparkter Toyota Auris von einem unbekannten roten Fahrzeug touchiert worden. Der verantwortliche Fahrer flüchtete. Der Toyota stand auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Hauptstraße. Ein rotes Fahrzeug dürfte von einer gegenüberliegenden Parklücke rückwärts ausgeparkt haben und stieß gegen die Front des Toyotas. Der Sachschaden am Toyota liegt bei rund 1000 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell