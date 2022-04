Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Mit Sommerreifen verunglückt - junge Autofahrerin bleibt unverletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 02.04.2022, ist eine Autofahrerin auf der K 6587 zwischen Egg und Bad Säckingen auf Sommerreifen verunglückt. Die 20-jährige war auf der schneeglatten Straße in einer Kurve von der Straße gerutscht und mit einer Leitplanke kollidiert. Die Fahrerin blieb unverletzt, am Auto und Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Das Auto war nicht mit Winterreifen ausgerüstet.

