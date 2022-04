Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Nach Straßenraub Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 28.03.2022, kam es gegen 19.30 Uhr im Escholzpark zu einem Straßenraub, bei dem ein zunächst unbekannte Gruppe Jugendlicher einen 14-jährigen Jungen unter Anwendung von Schlägen und Tritten zur Herausgabe seines Smartphones aufforderte.

Anschließend verlangte die Tätergruppe, dass der Geschädigte sie zu ihm nach Hause begleiten solle, um ihnen hochwertige Kleidungsstücke und Bargeld auszuhändigen.

Während die Gruppe mit dem Jungen und den öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihm an seine Wohnanschrift fuhr und auf der Straße, vor dem Anwesen wartete, vertraute sich der verletzte Junge einem Erwachsenen an, der unverzüglich die Polizei verständigte.

Die fünfköpfige Tätergruppe im Alter zwischen 13 und 15 Jahren, konnte anschließend vorläufig festgenommen werden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhärtet sich der Tatverdacht gegen einen der Haupttäter, welcher auch für den versuchten Raub am 20.03.2022 auf dem Pumptrack in Freiburg-Zähringen in Frage kommt, bei dem einem 11-Jährigen sein Mountain-Bike unter Anwendung von Schlägen und Tritten weggenommen werden sollte. Der geschädigte Junge konnte damals leicht verletzt nach Hause flüchten.

Erstmeldung zum Fall:

POL-FR: Freiburg: 11-Jähriger nach versuchtem Straßenraub verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg Am Sonntagnachmittag, 20.03.2022, kurz nach 16.00 Uhr wurde ein 11-jähriger Junge mit seinem Mountainbike auf dem Pumptrack in Freiburg-Zähringen von drei bislang unbekannten Jugendlichen angegriffen und geschlagen.

Die drei Jungs hielten den 11-Jährigen mit seinem Fahrrad auf dem Parcours fest und forderten ihn auf, ihnen sein Fahrrad zu übergeben. Der Wortführer verlieh seiner Forderung mit einem Schlag ins Gesicht noch weiteren Nachdruck.

Obwohl sich der junge Radfahrer zunächst losreißen und flüchten konnte, wurde er in Folge durch das Trio eingeholt und erneut festgehalten. Es folgten weitere Schläge und beschädigende Tritte gegen das Fahrrad. Anschließend ließen sie von dem verletzten Jungen ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Dieser fuhr anschließend nach Hause und schilderte den Sachverhalt seinen Eltern.

Die Tatverdächtigen werden vom Geschädigten wie folgt beschrieben:

Person 1:

- ca. 13-14 Jahre alt - ca. 150 cm groß - vermutlich syrischer Herkunft - trug eine rote North Face Jacke - schwarze Umhängetasche der Marke Luis Vuitton - blaue Jogginghose - blaue Adidas Schuhe

Person: 2:

- ca. 13 Jahre alt - 180-185 cm groß - Dunkelhäutig - sprach syrisch - trug eine schwarze Jacke - Jogginghose (rot / schwarz)

Person 3:

- ca 14 Jahre alt - schwarze Jacke der Marke Nike - schwarze Jogginghose - Gesichtsmaske

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den gesuchten Personen geben können.

Der Pumptrack befindet sich auf die Grünfläche zwischen Isfahan-Allee und Alban-Stolz-Straße in Zähringen (Alban-Stolz-Straße 24, 79108 Freiburg).

