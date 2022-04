Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Vorfahrt missachtet - 10000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Die Stabhalter-Flury-Straße befuhr am Samstag, 02.04.2022 gegen 13.00 Uhr ein 60 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes und beabsichtigte diese geradeaus weiterzufahren. An der Kreuzung zur Turmstraße kam von rechts ein vorfahrtsberechtigter 27 Jahre alter BMW-Fahrer, dessen Vorfahrt er missachtete. Es kam zum Zusammenstoß bei dem beide Fahrer unverletzt blieben. Am Mercedes entstand Sachschaden von rund 3000 Euro, am BMW 7000 Euro.

