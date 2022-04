Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Versuchter Diebstahl von Bienenvölker - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Unbekannte versuchten auf einer Streuobstwiese am Fußweg "Altig" zwei Bienenvölker zu entwenden. Dazu wurden die Bienenkästen mit Planen abgedeckt und mit Gummispannen zum Abtransport verpackt. Vermutlich beim Versuch des Verladens löste sich die Verpackung, sodass die Kästen durch den Besitzer unweit des ursprünglichen Standorts aufgefunden werden konnte. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 26.03.2022 und Freitag, 01.04.2022. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am oben genannten Fußweg gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

