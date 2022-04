Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Unfall mit Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

In Fahrtrichtung Gündenhausen war am Freitag, 01.04.2022 gegen 14.30 Uhr ein 38 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes auf der Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Adolf-Müller-Straße fuhr er aus Unachtsamkeit einer vor ihm fahrenden Radfahrerin mit Anhänger hinten auf. Zum Sturz der 55 Jahre alten Radfahrerin kam es nicht, allerdings beleidigte und bedrohte die Frau den 38-Jährigen verbal. Der Mercedes-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle und meldete sich im Nachgang telefonisch bei der Polizei. Ebenso die Radfahrerin, welche sich selbständig zur Untersuchung in ein Krankenhaus begeben wollte. An beiden Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die den Auffahrunfall beobachten konnten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell