POL-ROW: ++ Container aufgebrochen - Reifen gestohlen ++

Bremervörde. Unbekannte Täter sind im Verlauf des vergangenen Wochenendes in die Container von drei Autohäusern und einer Spedition in der Rudolf-Diesel-Straße und am Gewerbering eingebrochen. In allen Fällen knackten sie Schlösser und durchsuchten die Lager nach Beute. Ob ihnen bei den Autohäusern etwas in die Hände fiel, ist noch unklar. Aus den drei aufgebrochenen Containern der Speditionsfirma nahmen sie über achtzig Autoreifen im Wert von mehreren zehntausend Euro mit. Hinweise erbittet die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0.

