Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ TISPOL-Kontrollen der Polizei bringen einiges ans Licht ++ Mit dem E-Scooter gestürzt ++ Junger Rollerfahrer bei Unfall verletzt ++ Begehrter Dieselkraftstoff ++

Rotenburg (ots)

TISPOL-Kontrollen der Polizei bringen einiges ans Licht

Tiste. Regelmäßig führt die Polizei bundesweit sogenannte TISPOL-Geschwindigkeitskontrollen auf unseren Straßen durch. Hinter dem Begriff TISPOL (Traffic Information System Police) steht ein europaweites Polizei-Netzwerk, das mit diesen Kontrollen die Zahl der getöteten und schwerverletzten Verkehrsunfallopfer auch über die nationalen Grenzen hinaus senken will. In diesem Zusammenhang hatte sich die Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei am Montag an der Hauptstraße in Tiste mit einer Laserpistole postiert. Neben Geschwindigkeitsverstößen können durch die vergrößerte Darstellung im Objektiv des Geräts auch anderer Verstöße entdeckt werden. So fiel den Beamten eine Autofahrerin auf, die während der Fahrt telefonierte. Als man ihr an der Kontrollstelle diesen Vorwurf machte, gab sie das Telefonat während der Fahrt zu. In einem Handwerkerfahrzeug waren zwei der drei Insassen in der Fahrerkabine nicht angeschnallt. Während der Kontrolle zeigte sich, dass es gar keinen regulären mittleren Sitz gab. Ein Mann saß auf einem Gartenstuhl zwischen den Vordersitzen. So konnte die Polizei die drei Männer nicht weiterfahren lassen. Ein anderer Kollege musste den Mitfahrer, der im Gartenstuhl gesessen hatte, abholen. Zum Schluss fiel der Polizei ein Pkw-Anhänger-Gespann auf. Zwischen Pkw und Anhänger gab es keine elektrische Verbindung und die Beleuchtung funktionierte deshalb nicht. Es fehlte der richtige Adapter. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt. Während der Anhänger abgekoppelt wurde, fiel dann auch noch das Stützrad ab. Zum Glück passierte das nicht während der Fahrt.

Mit dem E-Scooter gestürzt

Rotenburg. Bei einem Sturz mit seinem E-Scooter hat sich ein 47-jähriger Mann am Montagnachmittag in der Harburger Straße leicht verletzt. Ein Zeuge hatte den Unfall gesehen und die Polizei verständigt. Der Fahrer des Trendfahrzeugs wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Dort bemerkte man, dass er leicht unter Alkoholeinwirkung stand. Deshalb musste der 47-Jährige eine Blutprobe abgeben. Sein Elektroroller ist bei dem Sturz durchgebrochen und total beschädigt worden.

Junger Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Visselhövede. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Zollikofer Straße/Soltauer Straße ist am Montagvormittag ein 15-jähriger Rollerfahrer verletzt worden. Der Jugendliche hatte gegen 9.15 Uhr mit seinem Kleinkraftrad von der Zollikofer Straße in die Soltauer Straße abbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den von links kommenden und vorfahrtberechtigten Opel Corsa eines 58-Jährigen. Bei der Kollision zog sich der Rollerfahrer leichte Verletzungen zu. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro.

Ohne Fahrerlaubnis auf der Hansalinie unterwegs

Tiste/A1. Zwischen den Anschlussstellen Heidenau und Sittensen in Fahrtrichtung Bremen ist eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen am Montagvormittag auf den VW Golf eines 45-Jährigen aufmerksam geworden. Dass die Beamten dabei den richtigen Riecher hatten, zeigte sich bei der Verkehrskontrolle. Der Fahrer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren ein.

Gefälschten Führerschein vorgelegt

Elsdorf/A1. Einen gefälschten griechischen Führerschein hat ein 29-jährigen Autofahrer einem Streifenteam der Autobahnpolizei Sittensen am Montagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle auf einem Tankstellengelände am Autohof Elsdorf an der Hansalinie A1 vorgelegt. Damit war die Fahrt für den Mann an dieser Stelle zu Ende. Damit er sie nach der Kontrolle nicht unbemerkt fortsetzen konnte, stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel seines Daihatsu sicher.

Werbetafel gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Unbekannte haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes das etwa ein mal ein Meter große Aluminium-Werbeschild einer Kennzeichenfirma in der Straße Hinter dem Amtshof gestohlen. Die Polizei spricht von einem Schaden von über zweihundert Euro. Hinweise zur Ermittlung der Diebe erbitten die Beamten unter Telefon 04261/947-0.

Begehrter Dieselkraftstoff

Zeven. Rund eintausend Liter Dieselkraftstoff haben Unbekannte in der Nacht zum Montag auf dem Lkw-Parkplatz am Moordamm aus dem Tank einer Zugmaschine abgezapft. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, melden sich bitte unter Telefon 04281/9306-0 bei der Zevener Polizei.

