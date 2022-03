Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mehrere Anrufe von falschen Polizisten ++ 41-jährige Autofahrerin bei Wildunfall verletzt ++ Einbruch in Rohbau misslingt ++ E-Scooter gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Mehrere Anrufe von falschen Polizisten

Fintel/Vahlde/Lauenbrück. Mindestens vier Menschen aus der Samtgemeinde Fintel haben am Donnerstag einen Anruf von falschen Polizisten/innen bekommen. Gegen 11 Uhr meldete sich zunächst eine angebliche Beamtin bei einer 66-jährigen Frau aus Fintel. Sie stellte sich als Frau Berg von der Polizeistation Fintel vor. Die Seniorin reagierte schnell und sagte, dass dort keine Polizistin mit diesem Namen arbeite. Da legte die Anruferin auf. Dann klingelte um 11.20 Uhr das Telefon eines 69-jährigen Vahlders. Auch diesmal versuchte die Anruferin den Trick mit der Polizistin aus Fintel. Aber auch der Mann aus Vahlde wusste, dass es diese Polizistin in Fintel nicht gibt. Damit war das Gespräch beendet. Um 12 Uhr wurde eine 67-jährige Frau aus Vahlde von falschen Polizisten angerufen. Der Mann am Telefon berichtete von einem Einbruch in ihrer Nähe. Bei den festgenommenen Tätern habe man ihre Anschrift und auch ihre Kontonummer gefunden. Die Angerufene kannte die Masche und legte auf. Als nächstes versuchten es die Täter bei einer 85-jährigen Frau aus Lauenbrück. Auch ihr erzählten sie die Geschichte vom Einbruch in der Nachbarschaft. Die Seniorin behielt den Überblick und legte auf. Bereits am Tag zuvor hatten es Kriminelle bei einer 75-jährigen Frau, ebenfalls aus Lauenbrück, versucht. Auch sie verhielt sich clever, erkannte den Trick und beendete das Gespräch.

41-jährige Autofahrerin bei Wildunfall verletzt

Unterstedt. Am Donnerstagmorgen ist eine 41-jährige Autofahrerin bei einem Wildunfall auf der Bundesstraße 215 zwischen Eversen und Unterstedt verletzt worden. Die Frau war gegen 7.15 Uhr mit ihrem Skoda in Richtung Rotenburg unterwegs, als kurz vor dem Unterstedter Ortseingang plötzlich Damwild über die Straße wechselte. Die Frau konnte dem Tier nicht mehr ausweichen. Durch die Kollision zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zwanzigtausend Euro.

Radfahrer übersehen

Visselhövede. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Süderstraße/Gaswerkstraße ist am Donnerstagvormittag ein 63-jähriger Radfahrer verletzt worden. Ein 53-jähriger Autofahrer hatte den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Radler vermutlich übersehen. Bei der Kollision mit dem Ford zog sich der 63-Jährige leichte Verletzungen zu.

45-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Sassenholz. Vermutlich unter dem Einfluss von Amphetaminen ist ein 45-jähriger Autofahrer am Donnerstagvormittag in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Die Beamten hatten seinen Wagen im Ort gestoppt und bei dem Fahrer Anzeichen von Drogenkonsum festgestellt. Ein Urintest bestätigte den ersten Eindruck. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Einbruch in Rohbau misslingt

Gnarrenburg. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag versucht, in einen Rohbau am Drohnenkampweg einzubrechen. Mit brachialer Gewalt hebelten sie an einer Terrassentür. Dabei wurde die Tür derart beschädigt, dass sie sich nicht mehr öffnen ließ. So gelang es den Tätern nicht, in den Neubau einzudringen.

E-Scooter gestohlen

Rotenburg. Am Donnerstagmittag haben Unbekannte in der Lindenstraße einen E-Scooter gestohlen. Der 16-jährige Eigentümer hatte sein Trendfahrzeug mit einem Fahrradschloss an einem Pfosten gesichert. Ein Dieb knackte es und fuhr in unbekannte Richtung davon. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren hundert Euro.

Wohnungseinbruch in der Finkenstraße

Bremervörde/Hesedorf. In den zurückliegenden Tagen sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Finkenstraße eingebrochen. Dazu hebelten sie das Fenster zum Gäste-WC auf und stiegen in die Wohnung ein. Im ganzen Haus suchten die Einbrecher nach Beute. Bislang ist noch unklar, ob sie etwas gestohlen haben. Durch eine Nebeneingangstür verließen sie den Tatort wieder.

