Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verfolgungsfahrt endet im Moor ++

Rotenburg (ots)

Verfolgungsfahrt endet im Moor

Zeven/Granstedt. Nach einer Verfolgungsfahrt, beginnend im Zevener Stadtgebiet über die Bundestraße 71 bis nach Granstedt ist es zwei noch unbekannten Männern in der Nacht zum Mittwoch gelungen, im Schutz des Nebels zu Fuß ins Moor bei Granstedt zu entkommen. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei war gegen Mitternacht in der Kivinanstraße auf deren schwarzen BMW mit Kennzeichen aus Stade aufmerksam geworden. Als der Fahrer die Polizei bemerkte, gab er sofort Gas und fuhr stadtauswärts. Bis zur Abzweigungen nach Granstedt in Selsingen überholte der BMW halsbrecherisch mehrere Fahrzeuge mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Der Polizei gelang es, den Flüchtenden bis Granstedt auf den Versen zu bleiben. In der Granstedter Dorfstraße lenkte der Fahrer den Wagen auf einen Acker. Dort blieb der BMW auf dem weichen Untergrund stecken. Ab dort setzten die beiden, vermutlich männlichen Insassen ihre Flucht zu Fuß in Richtung Moor fort. Im aufkommenden Nebel verlief sich ihre Spur. Mit mehreren Streifenbesatzungen, unterstützt durch eine Drohne, fahndete die Polizei bis in den frühen Morgen ohne Erfolg. Im zurückgelassen BMW, an dem sich falsche Kennzeichen befanden, fand die Polizei reichlich alkoholische Getränke. Es wird vermutet, dass sie aus Diebstählen stammen dürften. Autofahrer, die durch die flüchtigen Täter auf der Bundesstraße 71 zwischen Zeven und Selsingen gefährdet worden sind oder andere Zeugen, melden sich bitte unter Telefon 04281/9306-0 bei der Zevener Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell