Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 32-Jähriger an der Autobahnraststätte Ostetal ausgeraubt ++ Dieseldiebe im Wald ++

Rotenburg (ots)

32-Jähriger an der Autobahnraststätte Ostetal ausgeraubt

Tiste/A1. Am Mittwochabend ist ein 32-jähriger Mann auf dem Gelände der Autobahn-Raststätte Ostetal Süd Opfer eines Raubes geworden. Nach eigenen Angaben habe er zuvor mehrere Imbissbetriebe mit Ware beliefert und gegen 19.15 Uhr eine Pause an der Rastanlage einlegen wollen. Während er dort Müll in einem Container entsorgte, sei der 32-Jährige unter einem Vorwand von zwei unbekannten Männern angesprochen worden. Plötzlich habe ihn einer der beiden mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Im weiteren Verlauf sei zusätzlich mit einer Schusswaffe auf ihn gezielt worden. Das Opfer habe den Tätern daraufhin seine Tageseinnahmen ausgehändigt. Die Unbekannten seien in einen schwarzen Skoda Kodiaq mit Kennzeichen aus Kiel (KI) eingestiegen und davongefahren. Die Täter werden folgendermaßen beschrieben:

Täter 1 sei etwa 180 cm groß und ca. 30 bis 35 Jahre alt gewesen. Er trug dunkle Kleidung und eine schwarze Mütze. Blonde Haare hätten darunter hervorgeragt. Er habe bulgarisch gesprochen und sei mit einer Pistole bewaffnet gewesen.

Täter 2 sei ähnlich alt. Er habe ebenfalls dunkle Kleidung und eine schwarze Mütze getragen. Sein Gesicht habe der Mann mit einer Maske verdeckt.

Täter 3 habe das Fluchtfahrzeug gefahren. Der Mann trug eine Brille.

Dieseldiebe im Wald

Ahausen. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in einem Waldstück an der Verlängerung des Birkenweges in Richtung Bundesstraße 215 mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Sie zapften den Treibstoff aus den Tanks von zwei Arbeitsfahrzeugen ab. Insgesamt geht die Polizei von einem Schaden von eintausend Euro aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell