Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Vier junge Menschen bei Unfall auf der K 134 verletzt ++ 23-jähriger Biker schwer verunglückt ++ Polizei stoppt 16-jährigen Autofahrer auf der A1 ++

Rotenburg (ots)

Vier junge Menschen bei Unfall auf der K 134 verletzt

Vierden. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 134 zwischen Vierden und Groß Ippensen sind am frühen Sonntagmorgen vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Eine 18-jährige Fahranfängerin war gegen 5 Uhr mit ihrem BMW Mini auf der Kreisstraße in Richtung Groß Ippensen unterwegs, als sie im Ausgangsbereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenbereich kollidierte der Kleinwagen mit einem Straßenbaum. Dabei zogen sich die junge Fahrerin und ein 19-jähriger Mitfahrer schwere Verletzungen zu. Die beiden anderen 18 und 19 Jahre alten Mitfahrer wurden leicht verletzt. Am Unfallfahrzeug entstand ein Totalschaden.

23-jähriger Biker schwer verunglückt

Heeslingen/Wense. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 120 hat sich am Sonntagabend ein 23-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der junge Mann war nach dem Durchfahren einer Rechtskurve mit seiner Yamaha nach links von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Im Rettungswagen wurde er in das Elbeklinikum nach Stade gebracht. Da der Verdacht bestand, dass er den Unfall unter Alkoholeinwirkung verursacht hatte, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen. Zuvor hatten Ermittlungen ergeben, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Unter Drogen und ohne Führerschein - Polizei stoppt 16-jährigen Autofahrer auf der A1

Posthausen/A1. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen hat in der Nacht zum Sonntag die Drogenfahrt eines jugendlichen Autofahrers gestoppt. Die Beamten waren gegen 3.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Posthausen in Fahrtrichtung Bremen auf den mit vier jungen Männern besetzten Renault aufmerksam geworden. Ihnen war vor allem die unsichere Fahrweise des jungen Fahrers aufgefallen. Da er sich offenbar einer Verkehrskontrolle entziehen wollte, gelang es der Polizei erst an der Anschlussstelle Hemelingen den Wagen zu stoppen. Bei der Kontrolle zeigte sich zunächst, dass der 16-jährige Fahrer natürlich keine Fahrerlaubnis hatte. Außerdem bemerkten die Beamten, dass er vermutlich unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Damit war die Fahrt für die vier jungen Männer im Alter zwischen 16 und 26 Jahren an dieser Stelle zu Ende. Der 16-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die weitere Bearbeitung übernahm die Bremer Polizei.

Firmenbriefkasten gesprengt

Rotenburg. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte zum wiederholten Male den Briefkasten eines Textilgeschäfts im Einmündungsbereich Harburger Straße/Nagelschmiedsweg beschädigt. Sie zerstörten den Kasten vermutlich durch Zünden eines Böllers. Die Polizei bittet zur Ermittlung der Täter unter Telefon 04261/947-0 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell