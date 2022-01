Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Fahrzeugbrand im Rennsteigtunnel

Zella-Mehlis (ots)

Am 02.01.2022 gegen 10.30 Uhr wurde ein brennender Pkw mit Anhänger im Rennsteigtunnel in Fahrtrichtung Schweinfurt gemeldet. Daraufhin wurde der Tunnel in beide Fahrtrichtungen gesperrt.Der Brand wurde durch die Tunnelfeuerwehr gelöscht. Der Fahrzeugführer wurde ins Krankenhaus verbracht. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug.

