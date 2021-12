Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Baum mit Machete gefällt

Jena (ots)

Am Freitagabend (10.12.2021) wurde durch einen Anwohner beobachtet, wie zwei Personen mittels einer Machete einenBaum in der Fritz-Ritter-Straße in Jena fällten.

Am späteren Abend konnte im Rahmen der Aufnahme einer Körperverletzung, im Rucksack eines 21-Jährigen eine Machete aufgefunden werden. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

