Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sprayer auf frischer Tat erwischt

Jena (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag informierte ein Zeuge die Jenaer Polizei darüber, dass er mehrere Personen beobachtet, welche ein Graffiti in der Jenaer Löbderstraße sprühen. Das frische Graffiti, welches sich auf 30 Metern Länge an einer Fassade befindet, konnte vor Ort festgestellt werden. Durch die Beamten wurden im Nahbereich des Tatortes sechs Personen aufgegriffen, welche zum Teil frische Farbe an ihrer Kleidung hatten. Gegen die Personen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

