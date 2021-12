Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus

Jena (ots)

Unbekannte Täter brachen am Samstag, 11.12.2021, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 19:45 Uhr in ein Einfamilienhaus im Anton-Bruckner-Weg im Jenaer Himmelreich ein. Dort wurden sämtliche Räume durchwühlt, augenscheinlich jedoch nichts entwendet.

Der Inspektionsdienst Jena bittet um Zeugenhinweise. Tel. 03641 810.

