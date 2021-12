Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr eine 67-jährige VW-Fahrerin die B7 aus Weimar kommend in Richtung Umpferstedt. Vor ihr fuhren ein Pkw Audi und davor ein Mazda. Aufgrund von Rückstau mussten die beiden vorderen Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte die VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf den haltenden Pkw Audi auf. Durch den Aufprall wurde der Audi auf den Mazda geschoben. Es wurde keine Person verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 12.000 Euro. Der Pkw VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

