Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Illegale Abfallentsorgung

Weimar (ots)

Unbekannte Täter entsorgten an der ICE-Strecke Erfurt-Halle/Leipzig unterhalb des Bahndamms zwischen Berlstedt und Ballstedt illegal Abfall. An der Böschung der dortigen Wasserrückhalteanlage legten sie u.a. Farbeimer und Gipsreste in größerer Menge ab.

