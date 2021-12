Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Poller am Stadtschloss beschädigt

Weimar (ots)

Am Samstagmorgen zwischen 00:45 Uhr und 01:23 Uhr beschädigten unbekannte Täter am Burgplatz den Poller der Zufahrt zum Stadtschloss Weimar. Dieser wurde vermutlich umgetreten oder umgeworfen. Dadurch wurde das an der Unterseite angebrachte Elektrokabel zerrissen.

