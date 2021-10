Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision mit Zaun

Apolda (ots)

Eine 55jährige Fahrerin eines PKW Audi befuhr am 07.10.2021 gegen 07:25 Uhr die Sulzaer Straße in Apolda Richtung Nauendorf, als sie aufgrund Unachtsamkeit mit ihrem Fahrzeug zu nah an den rechten Fahrbahnrand geriet und nach links gegenlenkte. Durch den automatischen Spurhalteassistenten fuhr das Fahrzeug wieder nach rechts, woraufhin sie erneut gegenlenkte. Dabei kam der PKW nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Zaun. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25000 Euro am PKW und von ca. 1500 Euro an sechs Zaunfeldern. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

