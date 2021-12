Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Sommerreifen unter Alkoholeinfluss

Weimar (ots)

In der Nacht zu Samstag gegen 1 Uhr befuhr ein 21-jähriger Opel-Fahrer die Bodelschwinghstraße in Richtung Jenaer Straße. Zu diesem Zeitpunkt herrschte überfrierende Nässe. Er verlor nach einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit der linken Bordsteinkante und anschließend mit zwei Bäumen. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Ein Abschleppdienst wurde verständigt. Am Fahrzeug waren noch Sommerreifen angebracht. Die Bäume wurden ebenfalls stark beschädigt. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 0,79 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung gefertigt.

