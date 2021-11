Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrzeugteile entsorgt

Heeßen (ots)

(ma)

An einem Maisfeld an der Straße "Im Osterfeld" in Heeßen sind gestern durch einen Zeugen abgelegte Fahrzeugteile entdeckt worden.

Die Beamten fanden mehrere Frontschürzen unterschiedlicher Fahrzeughersteller sowie Armaturenbretter am Feldrand vor.

Die Polizei versucht nun über festgestellte Individualkennzeichen die Herkunft bzw. den letzten Eigentümer der Fahrzeugteile zu ermitteln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell