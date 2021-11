Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fischingen: Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10.11.2021, gegen 17.00 Uhr, soll ein Exhibitionist drei Kindern entgegengetreten sein. Die Kinder hielten sich im Bereich der Straße "Am Bächle" auf, als über einen Feldweg ein Geländewagen angefahren gekommen sei, dessen Fahrer ausstiegen sei und sein Geschlechtsteil vor den drei Kindern entblößt und an diesem manipuliert habe. Die Kinder seien über einen Fußweg in Richtung Eimeldinger Straße davongerannt. An der Einmündung Eimeldinger Straße / Lindenstraße sei derselbe Mann abermals mit entblößtem Geschlechtsteil neben seinen Geländewagen gestanden. Die Kinder seien dann in Richtung Schule weggerannt. Der Mann sei dann vermutlich über die Schulstraße in Richtung Bundesstraße davongefahren.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er sei zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und schlank. Bekleidet sei er mit einer grün-bräunlichen Jacke, einer dunklen Hose und grauen Turnschuhen gewesen. Er sei mit einem älteren Geländewagen unterwegs gewesen, an dessen Heck ein Ersatzrad befestigt gewesen sei.

Das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder/und dem Geländewagen geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell