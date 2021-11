Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Nächtlicher Brand in Schreinerei

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10.11.2021 um 23:33 Uhr wurde durch einen Nachbarn ein Feuer in einer Schreinerei in der Straße Im Käppele gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entzündeten sich in Öl getränkte Lappen in einem Metalleimer selber, die Flammen breiteten sich auf eine Holzkommode aus. Die Freiwillige Feuerwehr Kandern konnte den Brand mit 25 eingesetzten Kräften zügig löschen. Verletzt wurde niemand, neben der verbrannten Kommode wurde eine Heizung leicht beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

tb/ab

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell