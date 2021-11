Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unbekannter Motorradfahrer lässt Maschine liegen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 10.11.2021, hat ein unbekannter Motorradfahrer seine Maschine im Straßengraben an der Kupferschmidstraße in WT-Waldshut liegen lassen. Der oder die Unbekannte dürfte in Richtung Waldshut unterwegs gewesen sein, als der Fahrende in Höhe der dortigen Kiesgrube in einer Kurve die Kontrolle verlor und stürzte. Das Motorrad ließ er im Straßengraben zurück, der Fahrer entfernte sich unerkannt. Das Motorrad wurde gegen 07:00 Uhr entdeckt und die Polizei verständigt. Am Motorrad war ein verfälschtes Kennzeichen angebracht. Es wurde beschlagnahmt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen (Kontakt Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0).

