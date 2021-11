Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Maschinenbrand in Recyclingbetrieb - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 10.11.2021, kam es in einem Recyclingbetrieb in Wehr zu einem Maschinenbrand. Gegen 21:20 Uhr waren aus dieser Anlage in einer Fabrikhalle von Arbeitern der Nachtschicht Rauchentwicklung und Flammen bemerkt worden. Die Feuerwehr wurde verständigt. Die Brandbekämpfung gestaltete sich aufgrund immer wieder aufflammender Brandnester schwierig. Eine technische Ursache scheint wahrscheinlich. Die Feuerwehren aus Wehr und Umgebung waren mit über 60 Einsatzkräften vor Ort wie auch das Rote Kreuz mit mehreren Rettungsfahrzeugen. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

