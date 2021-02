Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schlägerei vor dem Haus; Autoscheiben geborsten; Drogentest positiv und Beamte beleidigt; Einbruch während der Räumung von Schnee

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Schlägerei vor dem Haus

Die Polizei Stadtallendorf sucht Zeugen einer Schlägerei vor dem Anwesen Niederkleiner Straße 39. Die Auseinandersetzung zweier Männer war in der Nacht zum Sonntag, 07. Februar, gegen 04 Uhr. Nach der Auseinandersetzung soll einer der Beteiligten nochmals im Treppenhaus gestürzt sein. Ein genauer Tathergang und -ablauf ließ sich aufgrund der erlittenen Verletzung des 37 Jahre alten Mannes und der deutlichen Alkoholisierung von ihm und seiner Ehefrau, welche die Streithähne versucht hatte zu trennen, nicht klären. Nach notärztlicher Erstversorgung durch den Notarzt transportierte ein Rettungswagen den Mann mit einem Verdacht auf eine schwere Kopfverletzung ins Krankenhaus. Etwaige Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 in Verbindung zu setzen.

Niederweimar - Autoscheiben geborsten

Aus letztlich nicht feststellbaren Gründen, mutmaßlich jedoch durch mutwillige Sachbeschädigung gingen mehrere Scheiben eines roten Fiat Punto zu Bruch. Das Auto parkte während der Zeit des Vorfalls zwischen 11 Uhr am Sonntag und 11.40 Uhr am folgenden Montag, 08. Februar auf dem Parkplatz beim Kreisel am Kieswerk. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Rauschenberg - Drogentest positiv und Beamte beleidigt

Mit seiner Kontrolle war ein 37 Jahre alter Autofahrer offenbar ganz und gar nicht einverstanden und das hatte, wie sich herausstellte auch seinen Grund. Der Drogentest bei ihm reagierte gleich auf mehrere Substanzen positiv, sodass die Polizei die Weiterfahrt untersagte und den Mann zu notwendigen Blutprobe mitnahm. Der Mann zeigte sich gegenüber der Polizei gegenüber während der gesamten Kontrolle abweisend, wenig kooperativ und leicht aggressiv. Das Ganze gipfelte dann letztlich in einer Beleidigung, sodass den Mann nicht nur wegen der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel, sondern eben auch wegen Beleidigung strafrechtliche Konsequenzen erwarten. Die Kontrolle war am Montag, 08. Februar, um 16.15 Uhr in Rauschenberg.

Gladenbach - Einbruch während der Räumung von Schnee

Am Montag, 08. Februar, räumte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Strauß-Straße zwischen 14 und 16 Uhr den Schnee vor dem Haus. Als er in seine Wohnung zurückkehrte, bemerkte er Hebelspuren an seiner Wohnungstür. An der Tür entstand ein Schaden von mindestens 200 Euro. Im Innern gab es weitere eindeutige Hinweise auf ein Betreten und Durchsuchen der Wohnung. Die genauere Überprüfung ergab, dass aus einem Schrank ein Schlüssel fehlt. Die Kripo Marburg ermittelt wegen des Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

