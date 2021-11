Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: PKW mit weißer Farbe besprüht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Mittwoch, 10.11.2021 im Zeitraum zwischen 05:55 Uhr und 09:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Georg-Ühlin-Straße. Der graue Audi soll auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Einkaufsladens abgestellt worden sein, gut einsehbar von der Straße am nahe gelegenen Kreisverkehr. Mittels weißer Farbe wurde der Audi an der hinteren rechten Fahrzeugseite besprüht, der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim bittet unter der Telefonnummer 07622/666980 um Zeugenhinweise.

