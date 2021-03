Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ermittlungserfolg für die Bundespolizei - Sichergestellte elektronische Geräte entpuppen sich als Diebesgut

Münster/Dortmund (ots)

Wegen fehlender Eigentumsnachweise haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Münster am 18. Februar mehrere hochwertige elektronische Geräte eines 33-jährigen Mannes aus Rüthen sichergestellt. Ermittlungen der Bundespolizei ergaben nun, dass mindestens zwei der drei sichergestellten Gegenstände einen Tag zuvor aus einem Auto in Dortmund gestohlen wurden. Der Marokkaner nutzte in den frühen Morgenstunden des 18. Februar einen Zug von Dortmund nach Münster ohne Fahrausweis und konnte sich gegenüber den Bundespolizisten nicht ausweisen. Bei der Durchsuchung zum Auffinden von Ausweisdokumenten fanden die Einsatzkräfte im Gepäck des Mannes zwar keinen Ausweis, aber ein hochwertiges Tablet, einen Laptop und ein mobiles Navigationsgerät. Da der Mann den rechtmäßigen Besitz nicht glaubhaft nachweisen konnte und den Zugangscodes des passwortgeschützten Tablets nicht kannte, stellten die Einsatzkräfte alle Geräte sicher. Durch eine Herstelleranfrage konnte zu Wochenbeginn Kontakt zu dem rechtmäßigen Eigentümer des Tablets aufgenommen werden. Dieser gab an, dass ihm das Tablet und das Navigationsgerät am 17. Februar in Dortmund aus dem Auto gestohlen wurde und er bereits eine Anzeige bei der Polizei in Dortmund erstattet hatte. Das Diebesgut und die Personalien des mutmaßlichen Diebes wurden zuständigkeitshalber an das Polizeipräsidium Dortmund übergeben.

