POL-HI: Nachtrag zu Versammlungslagen am 17.01.2022 in Stadt und Landkreis Hildesheim

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM - HILDESHEIM - (jpm) Gestern Abend fanden im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hildesheim 15 Versammlungen in Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen statt, an denen insgesamt etwa 900 Personen teilnahmen.

Pressemitteilung vom 17.01.2022: https://bit.ly/3fy6Sll

Ein Großteil der Teilnehmenden kam gestern der Maskenpflicht nach. Die Polizei leitete bisher in 19 Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Davon wurden 16 Verstöße in Hildesheim registriert, wobei hier 5 Personen aus zurückliegenden Versammlungen wiedererkannt wurden. Ausstehend sind Auswertungen von Videoaufzeichnungen. Die Nachermittlungen in diesem Zusammenhang laufen.

