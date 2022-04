Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 02.04.2022, kam es in Bad Säckingen nach einer Vorfahrtsmissachtung zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 19:30 Uhr war ein 48-jähriger Toyota-Fahrer an der Kreuzung Zähringer Straße/Keltenweg mit einem von rechts kommenden VW eines 19-jährigen Mannes kollidiert. Durch den Aufprall wurde der VW noch gegen einen geparkten Volvo abgewiesen. Im VW verletzten die zwei Insassen leicht. Eine sofortige medizinische Versorgung war nicht von Nöten. Der VW musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt bei insgesamt ca. 30000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell