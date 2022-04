Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Motorrad flüchtet nach Unfall in Erzingen - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Ein unbekanntes Motorrad ist am Samstagabend, 02.04.2022, nach einem Verkehrsunfall in Klettgau-Erzingen geflüchtet. Gegen 21:00 Uhr soll der Motorradfahrende gegen einen an der Einmündung Degernauer Straße/Steinbuck am Straßenrand abgestellten kleinen Lieferwagen eines Pizzadienstes gestoßen sein. Der Pizzaausfahrer stellte den Motorradfahrer zur Rede, dieser fuhr allerdings davon. Dieser trug die ganze Zeit seinen Helm, aufgrund der Stimme könnte es sich auch um eine Frau gehandelt haben. Begleitet wurde die Person von einem zweiten Motorrad. Der Sachschaden am Lieferwagen liegt bei rund 2000 Euro. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell