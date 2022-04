POL-FR: Klettgau: Mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Ein unbekanntes Motorrad ist am Samstagabend, 02.04.2022, nach einem Verkehrsunfall in Klettgau-Erzingen geflüchtet. Gegen 21:00 Uhr soll der Motorradfahrende gegen einen an der Einmündung Degernauer Straße/Steinbuck am Straßenrand abgestellten kleinen Lieferwagen eines Pizzadienstes gestoßen sein. Der Pizzaausfahrer stellte den Motorradfahrer zur ...

