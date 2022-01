Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Brand in der Justizvollzugsanstalt

Ratingen (ots)

Die Feuerwehr Ratingen wurde am Dienstagabend um 19:32 Uhr zu einem Brand in die JVA Düsseldorf alarmiert. In einem Zellenbereich ist ein Brand entstanden. Vor Eintreffen der Feuerwehr wurde dieser durch Beamte der JVA abgelöscht. Durch die entstandene Rauchentwicklung über mehrere Etagen hat die Feuerwehr Ratingen Belüftungsmaßnahmen eingeleitet. Mehrere betroffene Personen sind aufgrund des Verdachtes einer Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst der Städte Ratingen /Heiligenhaus und Düsseldorf gesichtet worden. Alle verblieben an der Einsatzstelle. Im Einsatz waren die Führungsdienste A und B, der Löschzug der Berufsfeuerwehr Ratingen, der Löschzug Ratingen-Mitte, der Löschzug Tiefenbroich, die DLK Ratingen-Lintorf, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, der Notarzt und der Leitende Notarzt des Kreises Mettmann, der Notarzt der Stadt Düsseldorf sowie die Polizei des Kreises Mettmann.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell