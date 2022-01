FW Ratingen: Korrektur! FW Ratingen: Prüfung bestanden! - Drei neue Notfallsanitäter in Ratingen! (FOTO)

Feuerwehr Ratingen

Bocholt, 13.01.2022

Am gestrigen Tag bestanden die drei Oberbrandmeister Yannik Heuwing, Jens Wellmann und Felix Richter ihre staatliche Prüfung zum Notfallsanitäter und verstärken fortan die Feuerwehr Ratingen als Transportführer auf den Rettungsmitteln der Städte Ratingen und Heiligenhaus. Durch ihre fundierte und intensive Ausbildung an der Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt tragen sie ab sofort einen großen Anteil zur Qualitätssicherung und -steigerung des Ratinger Rettungsdienstes bei. Die Feuerwehr Ratingen freut sich für ihre Kollegen und gratuliert ganz herzlich!

In NRW stellen viele Feuerwehren den Rettungsdienst gemeinsam mit den Hilfsorganisationen sicher. So ist das auch bei der Feuerwehr Ratingen. In den Wachen in Ratingen und Heiligenhaus versehen MitarbeiterInnen von Berufsfeuerwehr, Malteser Hilfsdienst, Johanniter Unfall Hilfe und dem Deutschen Roten Kreuz ihren Dienst. Im Jahr 2014 wurde das neue Berufsbild des Notfallsanitäters gesetzlich geregelt. Die dreijährige, bzw. zweieinhalbjährige Ausbildung befähigt die Absolventinnen und Absolventen nach einer staatlichen Prüfung verschiedene Rettungsmittel eigenverantwortlich zu führen. Hierbei werden nach standardisierten Vorgaben auch ärztliche Maßnahmen ergriffen. Die Ausbildung ist damit die höchste, nicht ärztliche Qualifikation im Rettungsdienst.

