Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW über sich auf der BAB 61, Fahrer leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Armsheim (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 09:20 Uhr ereignete sich auf der A 61, Fahrtrichtung Ludwigshafen, ca. 1000 Meter vor dem Parkplatz Menhir ein Verkehrsunfall. Der vorausfahrende Lastkraftwagen sowie der nachfolgende Pkw befuhren den rechten Fahrstreifen. Als der PKW Fahrer zum Überholvorgang ansetzte, unterschätzte dieser den Abstand zum LKW und touchierte diesen am Heck. Hierbei wurde der PKW in die Mittelleitplanke geschleudert und überschlug sich anschließend. Der 41-jährige männliche Fahrer wurde wie durch ein Wunder lediglich leicht verletzt. Ein nachfolgender PKW konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr über die Trümmerteile. Hierbei wurde ein Reifen beschädigt. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt werden. Die Unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden durch umliegende Firmen abgeschleppt. Zum Unfallzeitpunkt war die Sicht durch leichten Nebel eingeschränkt. Der leichtverletzte PKW Fahrer wurde zwecks Untersuchung in das Alzeyer Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell