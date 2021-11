Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: 37-Jähriger schläft im PKW auf Standstreifen

A 61/Gundersheim (ots)

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim stellte am 7.11.2021 gegen 7:15 Uhr auf der A 61 bei Gundersheim einen PKW fest, der auf dem Seitenstreifen stand. Die Beamten bemerkten bei der Nachschau, dass im Fahrzeuginnern eine schlafende Person hinter dem Lenkrad saß. Nachdem der 37-jährige Insasse geweckt und überprüft war, stand fest, dass der Mann über keine Fahrerlaubnis verfügt. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten zudem kleinere Mengen an Betäubungsmitteln. Diese wurden sichergestellt. Da zudem Anzeichen auf Drogeneinfluss festgestellt wurden, musste der Mann mit zur Blutprobe. Da der 37-Jährige nicht das erste Mal mit seinem PKW ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, ordnete die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme des PKW an. Der 37-Jährige muss sich nun auf Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz einstellen sowie auf eine mögliche Einziehung seines PKW.

