POL-FR: Simonswald: Verkehrszeichen beschädigt

Freiburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 03.04.2022 wurde in der Untertalstraße in Simonswald festgestellt, dass ein Verkehrszeichen mutwillig beschädigt wurde. Das Standrohr des Schildes "Tempo 30", welches sich in der Nähe der Hausnummer 13 befindet, wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei kurzer Hand abgeflext.

Die Tatbegehung könnte Anwohnern oder Passanten auf der vielbefahrenen L 173 eventuell aufgefallen sein. Es ist davon auszugehen, dass die Täterschaft eine mit Akku betriebene Flex eingesetzt hat, deren Betrieb nicht völlig geräuschlos ist.

Seit der Aufstellung der neuen Verkehrszeichen in Simonswald -seit Mitte März- kam es bereits wiederholt zu Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien und Gewalteinwirkungen auf die neuen 30er Schilder.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sie bittet um Hinweise, die zur Identifizierung der Täterschaft führen können. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Waldkirch zu melden. Telefon: 07681/4074-0.

