POL-MA: A5, Heidelberg: Verlorene Ladung führt zum Unfall - Zeugen gesucht

A5, Heidelberg/Schwetzingen (ots)

Am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr fuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem VW auf der A5 von Heidelberg in Richtung Wiesloch. Auf Höhe der Anschlussstelle Schwetzingen fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug auf ein auf der Autobahn liegendes Möbelteil, welches zuvor ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verloren hatte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von 6.000 Euro. Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Verursacher werden unter 0621/47093-0 entgegengenommen.

