Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, mobiles Sicherheitssystem verhindert Einbruch in Gartenlaube

Mannheim (ots)

Am vergangenen Sonntag, um 18:32 Uhr löste ein privates Sicherheitssystem über Mobiltelefon bei einem Gartengrundstückbesitzer Alarm aus. Der 54-jährige Eigentümer konnte von zu Hause über sein Smartphone den Ablauf auf seinem Grundstück Aufeldweg genau beobachten und den Täter letztendlich abschrecken. Auf den Bildern war zu erkennen, dass eine männliche Person sich auf dem Gartengrundstück bewegte und versuchte, die gesicherten Türen zu der Gartenlaube und dem Garagentor zu öffnen. Nachdem Gartenbesitzer per Smartphone die Innenbeleuchtung der Gartenlaube einschaltete, flüchtete der Täter in Richtung Wörthstraße. Der Täter trug eine helle Jacke mit Kapuze, eine dunkle Hose und führte einen Rucksack mit. Das gesicherte Videomaterial wird nun von den Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau ausgewertet.

