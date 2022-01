Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Pkw mit Farbe bespritzt - Zeugen gesucht

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag, in der Zeit von 21 Uhr bis 23 Uhr, beschmutzte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Audi in der Kolpingstraße mit weißer Farbe. Dabei wurde neben der Fahrzeugseite auch das Verdeck des Cabrios beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweisgeber, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 06205 28600 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell