POL-FR: Schopfheim: Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Ein leicht Verletzter und 10000 Euro Sachschaden forderte ein Unfall am Montag, 04.04.2022 gegen 07.00 Uhr in einem Kreisverkehr. Von Schopfheim herkommend fuhr ein 28 Jahre alter Mann mit einem Mini in den Kreisverkehr ein und beabsichtigte im Anschluss in die Schauinslandstraße rauszufahren. Im Bereich der Ausfahrtinsel kam er aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr ein ...

