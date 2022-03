POL-NB: Ermittlungserfolg der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin

Neubrandenburg (ots) - In der Nacht des 15.03.2022 wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Brand in der Neubrandenburger Oststadt gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen, zündeten bislang unbekannte Täter gegen 00:18 Uhr diversen Unrat in einem Kellerbereich in der Koszaliner Straße in 17036 Neubrandenburg an. Durch den Brand wurden mehrere Wasserleitungen und Parzellentüren beschädigt. ...

