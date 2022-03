POL-NB: Kellerbrand in der Neubrandenburger Oststadt

Röbel/Müritz (ots) - Am 12.03.2022 wurde die Polizei gegen 18:30 Uhr von einem Passanten per Notruf über eine Schlägerei am Röbeler Busbahnhof informiert, bei der mehrere Personen auf einen am Boden liegenden eingetreten haben sollen. Durch die Beamten des Polizeireviers in Röbel konnte sowohl der Hinweisgeber, als auch der geschädigte 20-Jährige angetroffen werden. Aufgrund der sichtbaren Verletzungen im Gesicht ...

mehr