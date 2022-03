Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbrecher entwenden ausgesonderte Fahrzeugbatterien von Betriebsgelände

Neustrelitz (ots)

Am 11.03.2022 wurde der Polizei in Neustrelitz ein Einbruchsdiebstahl auf das Gelände einer Firma in Neustrelitz, OT Rudow bekannt, bei dem unbekannte Täter etwa 50 ausgesonderte Autobatterien entwendeten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde die Tat in der Zeit vom 10.03.2022, 18:30 Uhr bis zum 11.03.2022, 09:00 Uhr begangen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem umzäunten Gelände des Agrarunternehmens und entwendeten die dort gelagerten Batterien. Insgesamt verursachten sie so einen Sach- und Stehlschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Aufgrund der Umstände und des Umfang des Stehlgutes kann davon ausgegangen werden, dass zur Tatbegehung ein Kraftfahrzeug verwendet wurde.

Hinweise auf die Täter und den Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizei in Neustrelitz unter 03981/258224 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell