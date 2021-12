Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand einer Matratze und Schornsteinbrand

Eschwege (ots)

Brand einer Matratze

Um 23:26 Uhr wurde am gestrigen späten Abend die Feuerwehr und die Polizei Witzenhausen zu einem Brand in die Oberburgstraße in Witzenhausen gerufen, nachdem ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet wurde. Die Bewohner wurden durch den Mitteiler entsprechend informiert, so dass diese gewarnt waren und das Wohnhaus verlassen konnten. Wie sich dann kurz darauf herausstellte, hatte eine Matratze in einer Wohnung im 1. Obergeschoss gebrannt, offensichtlich durch eine brennen Zigarette ausgelöst. Der Verantwortliche, ein dort wohnhafter 24-Jähriger, wurde vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens untersucht und zur weiteren Abklärung (Rauchgas) in das Krankenhaus gebracht. Letztendlich handelte es sich um einen kleineren Schwelbrand im Bereich der Matratze mit geringen Sachschaden, der auch kurz nach der Alarmierung gelöscht werden konnte.

Schornsteinbrand

In Bad Sooden-Allendorf/ Oberrieden wurde vergangene Nacht ein Schornsteinbrand gemeldet. Um 00:22 Uhr wurden durch den Rauchmelder die Bewohner des Wohnhauses in der Hilgershäuser Straße alarmiert, die daraufhin sofort die Rettungsleitstelle informierten. Die Feuerwehren aus Bad Sooden-Allendorf, Oberrieden und Ellershausen rückten an, kurz darauf auch der Bezirksschornsteinfeger. Der Schornstein wurde ausgekehrt und anschließend unter Kontrolle ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Der Schornstein selbst wurde auf einer Länge von ca. 3 - 4 Meter beschädigt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell