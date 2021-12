POL-ESW: Pressebericht 08.12.2021 -2

Polizei Eschwege

Polizei Witzenhausen

Nachgemeldet wurden jetzt noch drei presserelevante Ereignisse aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Witzenhausen. In allen Fällen bitten die Kollegen um sachdienliche Hinweise.

Scheibe von Pkw eingeschlagen; Schaden 600 Euro; Polizei sucht Zeugen

Vergangenen Samstagmorgen hatte eine 35-jährige Frau aus Witzenhausen um kurz nach 07.00 Uhr festgestellt, dass unbekannte Täter offenbar über Nacht die Heckscheibe ihres geparkten VW Golf (Farbe Blau) eingeschlagen hatten. Das Auto stand zur Tatzeit in der Straße "An der Schlagd" in Witzenhausen auf einem Parkplatz geparkt. Der Schaden an dem Auto wird mit 600 Euro angegeben.

Verkehrsunfallflucht (1); Schaden 250 Euro; Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am vergangenen Samstag zwischen 05.00 Uhr morgens und 15.15 Uhr am Nachmittag einen geparkten grauen VW Golf beschädigt, der in Witzenhausen in der Straße "Obere Mühlstraße" am rechten Fahrbahnrand geparkt stand. Der Verursacher befuhr der Spurenlage nach zu urteilen die "Obere Mühlstraße" aus Richtung Gelsterstraße kommend und beschädigte den Golf dann beim Ein- bzw. Ausparken an der vorderen, linken Fahrzeugseite. Der Schaden beläuft sich auf 250 Euro.

Verkehrsunfallflucht (2); Schaden 6000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich zwischen Freitagabend 21.00 Uhr und Samstagmorgen 09.00 Uhr im Neu-Eichenberger Ortsteil Hebenshausen in der Bachstraße. Hier ist ein geparkter Pkw Daimler in schwarz auf der Fahrerseite von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren beschädigt worden, der zur Unfallzeit offenbar auf der Bachstraße in absteigender Richtung unterwegs war und dabei auf die Gegenfahrbahn geriet, wo der Daimler am Fahrbahnrand geparkt stand. An dem Daimler wurde der Außenspiegel abgefahren und zudem ist die Fahrzeugseite komplett zerkratzt worden. Der Schaden wird in dem Fall auf 6000 Euro beziffert.

In allen drei Fällen erbittet die zuständige Polizei in Witzenhausen Hinweise die zu den Verursachern führen können unter der Nummer 05542/9304-0.

